Sciacca. Ordinanza sindacale: acqua non potabile in zona centro storico

Il sindaco di Sciacca ha firmato un’Ordinanza Sindacale, relativa agli esiti non conformi ai campioni di acqua prelevati all’utenza privata di Via Conzo n. 42



A seguito dei controlli il sindaco ordina di non utilizzare per scopi potabili l’acqua erogata nella zona del Centro Storico.

L’ordinanza viene emanata esclusivamente a titolo cautelativo e pertanto demandare agli Uffici dell’A.S.P. di Agrigento Distretto di Sciacca. organo istituzionale preposto ad effettuare le opportune controanalisi di verifica. at fine di accertare il rientro nei parametri di legge per la revoca della presente ordinanza: