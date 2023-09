E’ morto l’attore e regista saccense Enzo Catanzaro: il ricordo di Salvatore Monte

L’attore e regista saccense Vincenzo Catanzaro è deceduto dopo una lunga malattia, il collega Salvatore lo ricorda così

Quel cappello bianco era un segno indelebile. Avevamo quasi timore di lui. Da piccoli, quando ancora la confidenza non aveva preso il sopravvento, sapevamo che quello era “Catanzaro, il regista!”.

Oggi ci lascia un grande amico, un maestro, un artista, un insegnante, un appassionato amministratore con una lungimiranza notevole di cui la città ha giovato. Enzo è stato per tutti noi un maestro, un punto di riferimento, un esempio da imitare. La sua assoluta conoscenza del vasto mondo della scrittura e della regia lo hanno consacrato come vera stella polare per molti di noi. Dietro l’apparente aspetto burbero si celava un uomo con la battuta pronta, vivace, anche casinista. Oggi la nostra comunità perde un pezzo importante della sua storia teatrale. Enzo ha rappresentato un’era; ha raccolto la vivacità di un settore che aveva bisogno di una guida, di un vero professionista. Autore, attore di cinema apprezzato in tutta Italia, docente di Lettere, Enzo era un poliedrico.

Rimane a tutti noi una eredità immortale: i suoi testi, i suoi pensieri, le sue note di regia. Mancherà a tutti noi. Mancherà la sua figura autorevole che spesso si rifugiava nel dietro le quinte del palcoscenico in attesa del “Chi è di scena”. A Liliana, compagna di vita e di palcoscenico che lo ha amato infinitamente va il nostro abbraccio carico di affetto. Ai figli Salvatore e Filippo il nostro sentito fraterno cordoglio a seguito di questa notizia che oggi ci lascia attoniti e tristi.

Enzo da oggi, con cappello e sciarpa, si prepara a dirigere nuovi spettacoli ma soprattutto a scrivere una nuova storia che, sappiamo già, terrà il pubblico di lassù col fiato sospeso fino all’epilogo. Grazie Enzo.