È morto Nino Cusumano, noto chitarrista saccense: aveva 94 anni. Lunedì i funerali nella Chiesa Madre

Nino Cusumano si è spento ieri all’età di 94 anni. Il noto e simpatico musicista, mancherà a tanti saccensi che lo lo incontravano giornalmente per strada

Nino Cusumano era molto conosciuto a Sciacca, gentile, cordiale, dai modi pacati e sopratutto una simpatia innata che lo portava ad essere in contatto con chiunque incontrasse in strada. La chitarra per Nino era di fatto un’estensione del suo corpo, la suonata fin da giovanissimo e nella sua lunga carriera, grazie ai suoi insegnamenti ha forgiato generazioni di nuovi chitarristi.

Non di rado lo si poteva trovare alla villa comunale o alle Terme, dove amava fermarsi e suonare le sue composizioni e in tanti si fermavano ad ascoltarlo e anche a scambiare due chiacchiere in allegria.

Ha suonato per anni in diverse band locali, allietando i matrimoni di tante persone e anche con la “Hot Cicino”, band che negli anni ’50 eseguiva musica jazz. I funerali si celebreranno lunedì alle 16 alla Chiesa Madre.