Elezioni Egitto: Al-Sisi riconfermato presidente per il terzo mandato con l’89,6% dei voti

Nelle elezioni presidenziali svolte dal 10 al 12 dicembre in Egitto, i l presidente egiziano, Abdel Fattah Al-Sisi, è stato riconfermato per un terzo mandato. Affluenza al massimo storico : 66,8%

I risultati definitivi sono stati annunciati in una conferenza stampa dal presidente dell’Autorità elettorale egiziana, Hazem Badawi. Il presidente Abdel Fattah al-Sisi guiderà per la terza volta consecutiva l’Egitto. Nelle elezioni che si sono tenute dal 10 al 12 dicembre ha ottenuto l’89,6% dei voti. . L’Autorità elettorale nazionale egiziana ha dichiarato che l’affluenza alle urne è stata del 66,8%. Al-Sisi ha ricevuto 39.702.451 voti.

“La percentuale di voto è la più alta nella storia dell’Egitto“, ha dichiarato Hazem Badawy, capo della commissione elettorale, che ha annunciato i risultati ufficiali in una conferenza stampa televisiva. Al-Sisi è stato eletto presidente per la prima volta a metà del 2014 e poi rieletto nel 2018. Un anno dopo alcuni emendamenti costituzionali, approvati con un referendum generale, hanno aggiunto due anni al secondo mandato di Al-Sisi e gli hanno permesso di candidarsi per un terzo mandato di sei anni.

Tre gli avversari di Al-Sisi: Hazem Omar, capo del Partito popolare repubblicano, arrivato secondo con il 4,5% dei voti, seguito da Farid Zahran, capo del Partito socialdemocratico di opposizione, con il 4%. ed infine Abdel-Sanad Yamama, presidente del Partito Wafd, che ha ottenuto meno del 2% dei voti.