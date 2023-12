Scoppia incendio in una casa: muore un bambino di 9 anni, grave la sorellina di 4. Ipotesi cortocircuito a luci di natale

L’ipotesi è di un cortocircuito delle luci di Natale, ma saranno le indagini a determinare cosa abbia innescato l’incidente che ha ha causato la morte di un bambino di 9 anni



La tragedia si è verificata intorno all’una di questa notte in una villetta di Colle Calcare, a Campobasso. Il bilancio è pesantissimo: un bambino di 9 è morto per asfissia, mentre la sorellina di 4 anni, il fratello di 12 e la madre trentacinquenne sono ricoverati in ospedale, al Cardarelli. La piccola è in condizioni gravi.

Sulle cause che ha scatenato il rogo, sta indagando il Nucleo Investigativo dei Vigili del Fuoco del comando provinciale. L’ipotesi prevalente è del cortocircuito dell’illuminazione natalizia, che ha innescato le fiamme. I vigili del fuoco che sono stati i primi ad arrivare nell’abitazione, hanno provato in tutti i modi a rianimare il piccolo, ma senza poterlo salvare, poi sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasferito in ospedale i tre feriti. Sul posto anche i carabinieri e il magistrato di turno della Procura. La salma del bambino di 9 anni che ha perso la vita si trova all’ospedale Cardarelli di Campobasso, e il magistrato ha deciso per l’autopsia che si svolgerà nei prossimi giorni.