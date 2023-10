Elezioni Polonia, si vota fino alle 21: in gioco gli equilibri politici dell’Europa

È un voto che va oltre i confini nazionali,il cui esito può cambiare gli equilibri dell’Unione Europea e i piccoli partiti diventano l’ago della bilancia nella sfida tra il sovranismo di Kaczynski ed europeismo di Tusk



Le urne aperte fino alle 21 di, oggi domenica 15, subito dopo arriveranno i primi exit poll delle quadriennali elezioni parlamentari in Polonia. I dati definitivi attesi per martedì.

I risultati di tre partiti sono decisivi per stabilire se il grande Paese dell’Europa orientale decide di restare con il sovranismo di Jaroslaw Kaczynski o sceglierà il filo europeista Donald Tusk. Secondo i sondaggi, al primo posto dovrebbe confermarsi il partito conservatore e populista “Diritto e Giustizia” (Pis) guidato da Kaczynski, accreditato di un 33-36%, in forte calo rispetto al 43.6% del 2019.

Seconda con una forchetta tral 26 e il 28%, ci sarebbe l’alleanza elettorale centrista ed europeista “Coalizione Civica” (Ko) dell’ex-presidente del Consiglio europeo Tusk, che comunque con il complesso sistema elettorale polacco questa numeri non sono sufficienti per un terzo mandato del Pis, che sarebbe senza precedenti nella peraltro breve storia parlamentare democratica polacca iniziata nel 1989 grazie a Solidarnosc.