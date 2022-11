Elezioni USA Midterm. Medvedev: “Nonno Biden ha sbagliato a sostenere drogato Zelensky”

L’ex presidente russo Dmitry Medvedev non usa mezzi termini e sbeffeggia l’annunciata sconfitta elettorale del presidente USA Biden alle elezioni di midterm

Il sostegno globale al corso politico degli Stati Uniti è in declino. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev commentando i risultati – a favore dei Repubblicani – delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti.

“I primi risultati delle elezioni negli Stati Uniti e l’isterico ‘ultimatum’ di ieri del leader verde ucraino in maglietta verde non lavata sono la prova che il mondo a cui è abituato nonno Biden sta volando via, il sostegno globale alla politica statunitense è in declino e scommettere su un ‘atamano drogato’ è stato un grosso errore”, ha scritto Medvedev sul suo canale Telegram.



Il termine “atamano”, usato dal politico russo, indica la denominazione del più alto grado militare dei cosacchi.