Emilia Romagna, cade un elicottero di soccorso a Lugo: feriti i quattro occupanti

“Piove sempre sul bagnato”, in Emilia Romagna all’alluvione si aggiunge un incidente: un elicottero di soccorso è caduto, fortunatamente i quattro occupanti sono feriti, ma salvi

Secondo quanto riferito dalla Prefettura di Ravenna, l’elicottero caduto a Belricetto, nel Ravennate, è un velivolo privato che volava basso per conto di Enel per il controllo delle linee elettriche in località Ca di Lugo. Le quattro persone a bordo sono state soccorse e portate una all’ospedale Maggiore di Bologna, due al Bufalini di Cesena con eliambulanza del 118 e l’ultima, la meno grave, a Ravenna in ambulanza. I quattro hanno riportato vari traumi, ma sono tutti coscienti.

L’elicottero era impegnato in una serie di verifiche relative all’interruzione delle linee elettriche nelle zone colpite dal maltempo l’elicottero della Eliossola caduto a Lugo di Romagna (Ravenna).

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha disposto l’apertura di un’inchiesta di sicurezza e l’invio di un investigatore sul sito dell’incidente. Come disposto dal pm di turno Angela Scorza, i sommozzatori stanno setacciando la zona alla ricerca di strumentazione di bordo del velivolo per ricostruire l’accaduto. Dalla posizione del relitto al suolo, è stato ipotizzato un atterraggio sbagliato, per cause al vaglio, con violento impatto della parte anteriore. La carcassa per ora rimarrà sul posto.