Erdogan accusa Usa e G.B.: “volete trasformare Mar Rosso in mare di sangue. Houthi  risponderanno efficacemente”

“Hanno usato la forza in modo sproporzionato e stanno cercando di trasformare il Mar Rosso in un mare di sangue. Israele sta facendo lo stesso in Palestina”

Lo ha detto ai giornalisti il presidente turco Recep Tayyip Erdogan​​, aggiungendo che “Attualmente riceviamo notizie attraverso numerosi canali. E attraverso vari canali apprendiamo che gli Houthi stanno organizzando una risposta positiva”. Lo riporta la Tass.

La scorsa notte, le forze armate degli Stati Uniti e del Regno Unito hanno effettuato attacchi aerei contro le posizioni occupate dal movimento ribelle Ansar Allah (Houthi) in diverse città yemenite, utilizzando aerei, navi da guerra e sottomarini. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che l’azione militare è stata ordinata in risposta agli “attacchi senza precedenti degli Houthi” contro le navi nel Mar Rosso e che gli attacchi, che hanno preso di mira depositi di munizioni, sistemi di lancio, impianti di produzione e sistemi radar di difesa aerea degli Houthi, sono stati sferrati di propria iniziativa. -difesa. La capitale yemenita Sanaa, così come quattro province – Hodeidah, Taiz, Hajjah e Saada – sono state colpite mentre gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno finora effettuato 73 attacchi sullo Yemen, uccidendo cinque combattenti Houthi e lasciandone altri sei feriti, ha riferito il portavoce militare Houthi. Yahya Saria.

Dopo l’escalation del conflitto israelo-palestinese nella Striscia di Gaza, gli Houthi hanno avvertito che avrebbero lanciato attacchi sul territorio israeliano impedendo alle navi associate allo Stato ebraico di attraversare le acque del Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb fino a quando Tel Aviv ha cessato l’operazione militare contro il gruppo radicale palestinese Hamas nell’enclave assediata. Secondo le stime del Comando Centrale del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (CENTCOM), il gruppo ribelle yemenita ha attaccato più di 20 navi e navi civili nel Mar Rosso da metà novembre.