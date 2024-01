Ucraina Zelensky e Sunak firmano un accordo sulla “sicurezza senza precedenti” tra i due paesi

Il presidente ucraino Vladimir Zelensky e il primo ministro britannico Rishi Sunak hanno firmato un accordo bilaterale sulla sicurezza

Lo riferisce il quotidiano online ucraino European Pravda. Il primo ministro britannico, oggi in visita a Kiev ha incontrato il presidente ucraino e i due hanno firmato un documento che rimarrà in vigore fino all’adesione dell’Ucraina alla NATO. L’accordo tra Regno Unito e Ucraina sulla cooperazione in materia di sicurezza, prevede la condivisione dell’intelligence, la sicurezza informatica, la formazione medica e militare e la cooperazione industriale nel settore della difesa. Inoltre, impegna il Regno Unito a “consultarsi con l’Ucraina” in caso di un altro conflitto con la Russia e a fornire a Kiev “assistenza rapida e sostenuta” su questioni di difesa.

Sunak – ha precisato Downing Street -.inoltre ha annunciato l’invio un pacchetto di aiuti militari all’Ucraina da 2,9 miliardi di euro per l’anno 2024/2025. Si tratta di un aumento di circa 233 milioni di euro rispetto ai due anni precedenti. Accogliendo con favore la determinazione di Kiev nel difendersi dall’invasione russa, il premier ha affermato che “nemmeno il Regno Unito vacillerà”. Ed ha aggiunto: “Staremo al fianco dell’Ucraina, nelle ore più buie e nei tempi migliori che verranno”. In precedenza, Sunak aveva promesso di fornire a Kiev “la più grande consegna di droni all’Ucraina da qualsiasi nazione”.

I paesi del G7 nel vertice NATO di Vilnius lo scorso anno; avevano concordato di fornire all’Ucraina garanzie di sicurezza bilaterali e il Regno Unito è il primo paese a fornire garanzie di sicurezza bilaterali all’Ucraina.