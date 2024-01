Medvedev minaccia la G.B.: “Inviare truppe inglesi a Kiev è una dichiarazione di guerra e diventano bersagli”

Dopo l’incontro a Kiev tra Zelensky e Sunak, che hanno firmato un accordo bilaterale sulla sicurezza, arrivano le minacce di Medvedev: “truppe inglesi a Kiev sono una dichiarazione di guerra”

“Mosca considererebbe qualsiasi mossa della Gran Bretagna di schierare un contingente militare in Ucraina come una dichiarazione di guerra contro la Russia”. Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, in risposta alla visita del primo ministro britannico Rishi Sunak, oggi in visita a Kiev per annunciare un aumento dei finanziamenti militari per aiutare l’Ucraina ad acquistare nuovi droni militari.

“Spero che i nostri eterni nemici – gli arroganti britannici – comprendano che lo schieramento di un contingente militare ufficiale in Ucraina sarebbe una dichiarazione di guerra contro il nostro Paese”, ha scritto Medvedev su Telegram.

Medvedev, le cui frequenti e dure dichiarazioni pubbliche secondo i diplomatici danno un’indicazione di un pensiero da falco ai vertici del Cremlino, ha anche chiesto come si sentirebbe l’opinione pubblica occidentale se la delegazione di Sunak finisse sotto il fuoco delle munizioni a grappolo nel centro di Kiev, come è accaduto il 30 dicembre scorso a civili russi nella città di Belgorod nel sud della Russia, che si trova vicino al confine ucraino e negli ultimi mesi è stata presa di mira da razzi e droni ucraini. Nell’attacco almeno 20 persone sono state uccise, tra cui due bambini, e 111 ferite in quello che ha definito un attacco ucraino “indiscriminato” utilizzando bombe a grappolo.

Le parole di Medvedev, sono un monito al primo ministro britannico Rishi Sunak per il socimento firmato tra Regno Unito e Ucraina che rimarrà in vigore fino all’adesione di Kiev alla NATO.sulla cooperazione in materia di sicurezza. L’accordo prevede la condivisione dell’intelligence, la sicurezza informatica, la formazione medica e militare e la cooperazione industriale nel settore della difesa. Inoltre, impegna il Regno Unito a “consultarsi con l’Ucraina” in caso di un altro conflitto con la Russia e a fornire a Kiev “assistenza rapida e sostenuta” su questioni di difesa.