Erica era pronta per uscire ma un malore improvviso ha stroncato la sua vita a soli 44 anni. Lascia il marito e 2 figli

Era pronta per uscire ed andare all’ultima serata della festa di San Chiaffredo, quando ha accusato un improvviso malore che non le ha lasciato scampo



La tragedia si è consumata intorno alle 20,30, di lunedì 4 settembre, nella sua abitazione di via Tetti Sagrin, a Tarantasca. La vittima è Erica Auddino, 44 anni, di Tarantasca, mamma di due figli, commessa del Mercatò di via Ponza di San Martino a Cuneo. La donna si stava preparando per andare all’ultima serata della festa di San Chiaffredo, quando ha accusato un improvviso malore ed è crollata a terra. Ad accorgersi della tragedia è stato il marito al rientro dal lavoro, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Poco dopo nell’abitazione è arrivata l’ambulanza con l’équipe medica del 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per la 44enne non c’è stato nulla da fare.

Non appena la notizia si è diffusa nella piccola comunità del paese, di cui la donna era originaria (località Santa Cristina), in tanti hanno espresso il loro cordoglio. “Quando l’ho saputo non volevo crederci. Una disgrazia che ha colpito e addolorato tutti – dice il sindaco, Giancarlo Armando -. Erica aveva una carica e una solarità contagiose. Amante della buona compagnia, sempre presente alle feste e sagre di paese, quando arrivava si faceva sentire: chiassosa, sempre disponibile al dialogo, una parola buona e un sorriso per tutti. Lascia un grande vuoto. A nome dell’Amministrazione, rivolgo le più sentite condoglianze ai familiari”.

Erica lascia il marito Gianpaolo Corrado, titolare di una ditta contoterzista del paese, e due figli, Matteo e Giada, oltre alla mamma Maria Grazia, il papà Mimmo, il fratello Simone, i suoceri e i tanti parenti. La camera ardente è stata allestita nell’abitazione di famiglia dove ieri sera alle 20 è stato recitato il rosario. I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Tarantasca alle 15.30 di oggi mercoledì 6 settembre.