Kiev ammette: “Terza guerra mondiale già iniziata”, Mosca: “Occidente vuole mondo coloniale”

La portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova interviene sulle dichiarazioni del segretario del Consiglio nazionale di sicurezza ucraino Danilov, che dice: “Terza guerra mondiale iniziata da tempo in fase ibrida, ora è entrata in fase attiva”

Botta e risposta indiretto tra Kiev e Mosca oggi, che stranamento su un punto di mostrano d’accordo: “La terza guerra mondiale è già iniziata” e la guerra russo-ucraina ne fa ampiamente parte.

Il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell’Ucraina Oleksiy Danilov ha affermato che: “Gli eventi che si stanno svolgendo nel mondo non si fermeranno. Se qualcuno pensa che la Terza guerra mondiale non sia ancora iniziata, si sbaglia di grosso. È già iniziata, è in corso da tempo in una fase ibrida e ora è entrata in una fase attiva. E se qualcuno pensa che questa resa dei conti tra Russia e Ucraina sia un errore, tutto è molto più complicato”.

Parole a cui a stretto giro ha replicato Mosca tramite la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova che commenta: “Ecco! Finalmente è arrivato agli “eletti”. – probabile riferimento alla retorica di Kiev, che Mosca accusa di essere neo-nazista – Gli eletti diventeranno lo strumento. Si è capito che non si tratta di un conflitto russo-ucraino ma di un tentativo globale dell’Occidente di riportare il mondo alla dipendenza coloniale, di tenere le risorse mondiali soggiogate per secoli e di saturarsi di ricchezze che non gli appartengono. Gli “eletti” si sono resi conto di essere uno strumento? Credo di sì. Da qui l’isteria. Chiedete a Danilov cosa c’è dietro questo “è molto più complicato”. Non è forse un’epifania sul ruolo dell’Ucraina in questa epoca storica?”