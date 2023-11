Esplosione in diretta: giornalista libanese bombardata da raid israeliano

L’esercito israeliano ignorando le regole internazionali bombarda qualsiasi cosa ritenga un bersaglio, scuole, ospedali, sedi Onu e persino i giornalisti, come documentato da questo video

Rif Akil una reporter libanese che lavora per la tv Al Jadeed, stava commentando in diretta il conflitto dal lato libanese del confine, quando un razzo israeliano è caduto proprio accanto alle telecamere. La terribile è scena è visto che il collegamento era in diretta con il canale per cui lavora, è stata vista da migliaia di persone e non può essere smentita. L’esercito israeliano al momento non ha ancora commentato.

Rif Akil stava riferendo dal villaggio di Yaroun della escalation negli scambi di colpi tra Israele e il gruppo sciita Hezbollah, quando è stata interrotta da una violenta esplosione, molto vicno alla sua postazione. Diversi altri giornalisti stavano lavorando nello stesso posto. Secondo le prime informazioni, per pura fortuna nessuno è rimasto ferito.