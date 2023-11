Sinner strepitoso,  alle ATP Finals: batte Djokovic in tre set  e vola al comando del gruppo verde

Sembrava una “Mission Impossible” Jannik Sinner ha battuto il numero uno al mondo per 7-5 6-7 7-6 dopo una “maratona” di ben tre ore decisa al tie-break

Sinner non è ancora sicuro di diventare il primo italiano in semifinale nella storia delle Nitto ATP Finals, ma la vittoria di ieri sera su Djokovic gli consegna la consapevolezza della maturità, raggiunta sia per il modo in cui l’ha condotta, che per l’esibizione di forza e tranquillità contro un Nole infastidito dal pubblico.

Jannik Sinner battendo il numero uno al mondo, Novak Djokovic, frange l’ultimo tabù della sua già strepitosa carriera, una vittoria preziosissima che vale il primo posto nel Gruppo Verde delle Atp Finals di Torino. Dopo tre ko, di cui due a Wimbledon, l’altoatesino si impone 7-5, 6(5)-7, 7-6(2) sul serbo in un Pala Alpitour scatenato nel sostenere il padrone di casa e dopo una battaglia di oltre tre ore.