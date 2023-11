Fabrizio Corona lancia l’indiscrezione : “Giorgia Meloni e Andrea Giambruno non si sarebbero mai lasciati”

Per Fabrizio Corona, Giorgia Meloni e Andrea Giambruno non si sarebbero mai lasciati. È quanto scrive il fotografo su i suoi canali social e sul sito Dillinger News, sito da lui tesso fondato

Se la notizia risultasse vera sarebbe uno scoop che darebbe agli avversari politici della premier un bell’assist. Dopo i fuorionda di Andrea Giambruno e la risposta di Giorgia Meloni sui social, infatti tutti erano convinti che tra i due fosse finita veramente, ma a quanto pare le cose, almeno secondo le fonti di Corona non starebbero così.

Il paparazzo più famoso d’Italia, ha pubblicato sulla pagina Instagram di Dillinger News una foto della premier con l’ex compagno con la scritta: “Meloni e Giambruno non si sono mai lasciati”, e sotto nella didascalia una scritta che spiega l’indiscrezione: “Nella giornata di mercoledì, Fabrizio Corona si è recato a Roma e ha incontrato fonti vicine agli ambienti che muovono la politica e che hanno assicurato che la storia tra il Presidente del Consiglio e l’ex ciuffo giornalista Giambruno non è mai finita. Ovviamente il Presidente del Consiglio ha una vita complicata, manca spesso da casa, dorme spesso a Palazzo Chigi, ma quando rientra nella sua dimora romana, trova i suoi cari, sua madre e soprattutto Giambruno, che non se ne è mai andato via di casa e che oltre a fare l’autore gestisce insieme alla tata la sua bambina”. Questa la situazione per Fabrizio Corona, ma ancora da dimostrare.