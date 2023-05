Festival Cannes 76: Justine Triet vince la Palma d’oro con “Anatomie d’une chute”, l’Italia torna a mani vuote

“Anatomie d’une chute” film di Justine Triest, vince la Palma d’oro a Cannes 76. Per l’Italia come direbbe José Mourinho “Zero tituli”

Concluso il Festival di Cannes 76 con i pronostici della vigilia in larga parte confermati. La serata condotta da Chiara Mastroianni è iniziata con l’assegnazione della Palma d’oro per il cortometraggio, che è andata a “27” di Flora Anna Buda. La menzione speciale per i cortometraggi è stata invece assegnata a “Fàr”, di Gunnur Martinsdottir Schluter.

La Palma d’oro è stata assegnata al film “Anatomie d’une chute” di Justine Triest. L’opera che ha conquistato la Palma d’oro è un thriller psicologico che scava nei segreti di una famiglia formata dalla scrittrice tedesca Sandra, il marito Samuel, insegnante che ha perso smalto e fiducia in se’ da quando il figlio Daniel ha perso la vista per un incidente di cui l’uomo si sente responsabile. Chiusi in un remoto chalet di montagna sulle Alpi francesi, i tre vivono isolati dal mondo. Quando Samuel muore in circostanze misteriose, le indagini non possono determinare se si tratti di un suicidio o meno, ma i sospetti cadono su Sandra che viene arrestata per omicidio.

A seguire gli altri premi. Quelli della giuria è andato a “Fallen Leaves” di Aki Kaurismaki mentre il Grand Prix è andato a “The Person of Interest” di Jonathan Glazer. Tran Anh Hung miglior regista con “The-Pot-A-Feu”. Koji Yakusho ha vinto il premio come miglior attore per il film “Perfect Days” di Wim Wenders mentre migliore attrice è Merve Dizdar per “About Dry Grasses” di Nuri Bilge Ceylan. Nessun premio per le opere italiane in concorso.vince a Cannes 76. Delusione per le opere italiane, che tornano a casa senza nemmeno un premio.

Per la miglior interpretazione maschile, il premio è andato al giapponese Koji Yakusho, per il film “Perfect Days” di Wim Wenders. Migliore attrice è Merve Dizdar per “About Dry Grasses” di Nuri Bilge Ceylan. Sakamoto Yuji è stato premiato per la miglior sceneggiatura per il film “Monster” di Kore-Eda Hirokazu. La pellicola era stata premiata con la Queer Palm, un premio non ufficiale dedicato ai film con tematiche LGBTQ+.