Filippo Turetta presunto assassino di Giulia Checchetin è stato arrestato in Germania

Filippo Turetta ricercato per l’omicidio delliex fidanzata Giulia Checchetin trovata morta ieri, è stato arrestato in Germania: era a bordo della sua Fiat Grande Punto nera

Da domenica scorsa, da quando la sua auto è stata intercettata in Austria, del giovane persunto assassini dell’ex fidanzata, si erano perse le tracce, ma oggi è stato fermato in Germania e su mandato di arresto europeo è stato arrestato. Il giovane si stava muovendo in auto verso il Sud del Paese. Ora sarà un giudice tedesco a dover valutare il Mae, ossia il mandato di arresto europeo, e a decidere sull’estradizione di Turetta in Italia.

Dopo il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin avvenuto ieri nella zona del lago di Barcis, in provincia di Pordenone in Friuli Venezia Giulia, che sarebbe stata colpita con alcune coltellate nella parte alta del corpo tra cui il collo, poi gettata in un canalone vicino al lago di Barcis profondo 50 metri, su dove fosse il giovane si erano fatte mille ipotesi.

L’auto del 22enne era stata avvistata per l’ultima volta, poi più nulla e dopo che le forze dell’ordine avevano visionato le immagini delle telecamere della zona industriale di Fossò e il susseguente ritrovamento del corpo di Giulia, la Procura su di lui ha emesso un’ordinanza di arresto che è stato diffuso un mandato di arresto europeo per omicidio volontario aggravato. Adesso la fuga di Filippo è finita e quando arrivare in Italia, dovrà spiegare agli inquirenti cosa sia successo.