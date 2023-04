Francia. Riforma pensioni, 570mila in piazza: 111 fermi e 154 agenti feriti. A fuoco la brasserie amata da Macron

Pesanti proteste a Parigi nell’undicesima giornata di scioperi contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron. Il bilancio (provvisorio) della giornata è di 154 agenti feriti, alcuni in modo grave, e 111 fermi

“Sono 154 i feriti, per il momento, tra agenti di polizia e gendarmi a margine delle manifestazioni” di ieri contro la riforma delle pensioni in Francia. Lo dichiara il ministro dell’Interno Géald Darmanin. “Alcuni in modo grave”, ha aggiunto. Le persone fermate sono invece 111. La polizia di Parigi aveva messo in guardia sulla presenza di un “gruppo a rischio”, presente lungo il Boulevard Montparnasse, all’angolo con la rue Vavin, nel cuore della rive gauche parigina.

Secondo il Ministero dell’Interno sono stati 570mila i manifestanti in tutta la Francia, dei quali 57mila nella sola Parigi scesi in piazza per contestare la riforma previdenziale.

Fonti di polizia comunicano che circa 300 manifestanti hanno tentato di attaccare il celebre ristorante di Montparnasse La Rotonde. Qui Emmanuel Macron festeggiò il risultato nel primo turno delle elezioni presidenziali del 2017. Un principio di incendio che ha interessato il tendone della brasserie è stato domato dai vigili del fuoco. L’esterno del locale fu già preso di mira nel 2020, in occasione di una manifestazione dei gilet gialli.