Generale Vannacci nominato Capo di stato maggiore del Comando delle Forze Terrestri, insorgono le opposizioni

Il generale Roberto Vannacci è stato nominato Capo di stato maggiore del Comando delle Forze Terrestri. M5S, Pd, Italia Viva, +Europa accusano il governo di “promozione inopportuna”

E’ bufera sulla nomina del generale Roberto Vannacci a Capo di stato maggiore del Comando delle Forze Terrestri, conseguenza della posizione in materia di omosessualità, immigrazione, attivismo. presa nel suo libro “Il mondo al contrario”. Le opposizioni compatte, dal M5S, al Pd, a Italia Viva e +Europa, accusano il governo di “promozione inopportuna”, innescando la reazione del ministro della Difesa Guido Crosetto che in un post su X, definisce la presa di posizione delle sinistre “Un equivoco”.

Nella nota Crosetto contro accusa: “In questi mesi si è svolta l’inchiesta sommaria i cui esiti sono ancora in via di valutazione. In attesa di quest’ultima, evitando di attribuirgli incarichi di comando o con visibilità e/o proiezione esterna, è stato affidato al Gen. Vannacci un incarico di staff, all’interno di una catena di comando ben delineata ed in linea con la sua esperienza”-

Il ministro su X, bacchetta chi continua a parlare di promozione: “Se si vuole essere seri e si vuole parlare con cognizione di causa, lo si fa. Sbagliato farsi guidare solo dal livore”. Vannacci da lunedì sarà pertanto trasferito a Roma che ha così commentato: “Un incarico prestigioso, in linea con il mio grado, con la mia funzione e con la mia esperienza”.