Georgia, proteste legge contro agenti stranieri. Manifestanti suonano anche l’inno ucraino

Sempre più collegamenti con Euromaidan, mentre il leader dell’opposizione Levan Khabeishvili ha fatto un appello per tenere manifestazioni quotidiane fino alla revoca della normativa

Manifestazione di ieri a Tbilisi, mentre sventolano bandiere della Georgia, degli Usa e dell’Unione Europea suona l’inno nazionale ucraino

Anche l’inno ucraino durante la manifestazione di ieri sfociato in violenze e scontri con la polizia con una bilancio di 66 arresti e almeno 50 agenti di polizia feriti. Intanto migliaia di manifestanti sono tornati a radunarsi oggi pomeriggio sulla piazza antistante il Parlamento a Tbilisi per protestare contro la legge sugli ‘agenti stranieri’ approvata ieri dall’assemblea in prima lettura. Lo riferisce l’agenzia russa Interfax.

Prendendo la parola, Levan Khabeishvili, leader del partito di opposizione georgiano Movimento unito nazionale, ha fatto un appello per tenere manifestazioni quotidiane fino alla revoca della legge e ha bruciato pubblicamente dei fogli su cui ha detto che era stampato il testo della legge.