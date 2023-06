Giravano video per YouTube su una Lamborghini e travolgono una Smart: muore bimbo di 5 anni, gravi mamma e sorellina

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Roma: 5 ragazzi su un Suv mentre giravano un video, hanno travolto una Smart: muore un bambino di cinque anni, gravissimi la mamma e sorellina di tre anni

È accaduto intorno alle 15,45 di ieri in via Aristonico di Alessandria, zona Casal Palocco, a Roma. Secondo quanto ricostruito, un suv Lamborghini guidato da un 20enne con altri quattro giovani a bordo, tra i quali una ragazza, tutti intorno ai 20 anni, hanno travolto una piccola Smart su cui viaggiano una mamma don i sui due figlioletti, Manuel di 5 anni, morto sul colpo e la sorellina di 4 rimasta gravemente ferite insieme alla mamma, Elena di 29 anni.

Sempre secondo quanto ricostruito i cinque giovani hanno preso a noleggio una potente suv Lamborghini per fare quella che sui social si chiama “challenge”. Lo scopo era di dimostrare l’abilità a sfrecciare oltre i 100 chilometri orari quante più ore possibile a bordo del potente bolide, il tutto ovviamente ripreso coi cellulari e da condividere su YouTube.

La bravata però ha avuto un esito terribile il suv lanciato a folle velocità ha travolto la piccola Smart piegandola in due. Sul posto la prima ad accorrere è stata Camilla, una trentenne di Casalpalocco, che momento dell’impatto era dentro un negozio a pochi metri, rimasta scioccata dalle urla della mamma: “salvate il mio bambino”. Subito dopo sono arrivati i soccorsi, con i vigili del fuoco che estratto la donna e i suoi e la femminuccia incastrati nella Smart, mentre Manuel, le cui condizioni sono apparse subito disperate, il piccolo era già in arresto cardiaco, sull’asfalto con vistose perdite di sangue dalla testa.

I sanitari gli hanno praticato il massaggio cardiaco e dopo averlo rianimato lo hanno trasportato all’ospedale Grassi di Ostia. Una corsa disperata che però è risultata vana: i medici del Pronto Soccorso non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. La madre e la figlia di tre anni rimaste ferite,sono state trasportate in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio. Le condizioni sono gravi ma sembra scongiurato il pericolo di morte.

Le forze dell’ordine che stanno indagando sull’incidente, hanno sequestrato i telefonini dei giovani a bordo della Lamborghini. Gli investigatori vogliono verificare chi stava girando in quel momento il video. A confermare l’ipotesi che i giovani a bordo stessero svolgendo una sfida da pubblicare poi sui social, anche un filmato di 15 secondi comparso in rete in cui uno dei ragazzi afferma: “Secondo giorno in Lamborghini, per adesso tutto bene”.

I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro e la Polizia locale ha proceduto con i rilevi. Gli inquirenti dovranno accertare a quale velocità viaggiassero le auto coinvolte e se le condizioni del manto stradale, anche alla luce delle forti piogge di questi ultimi giorni, possano avere inciso nella dinamica dell’incidente. La ricostruzione dovrà chiarire soprattutto come è avvenuto l’impatto improvviso e devastante e il perché dell’assenza dei segni di frenata. L’alcol test eseguito sul conducente del Suv è risultato negativo.