Gli Stati Uniti mettono il veto su adesione piena Palestina all’Onu che entra come osservatore

Gli Stati Uniti hanno bloccato con il veto la bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu che raccomandava l’adesione piena della Palestina alle Nazioni Unite, che entra come Stato osservatore

Il Consiglio, composto da 15 membri, ha votato un progetto di risoluzione che raccomandava ai 193 membri dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di ammettere “lo Stato di Palestina alle Nazioni Unite”. Il testo ha ottenuto 12 voti a favore (Algeria, Russia, Cina, Francia, Guyana, Sierra Leone, Mozambico, Slovenia, Malta, Ecuador, Sud Corea, Giappone), 2 astensioni (Gran Bretagna e Svizzera) e il no degli Stati Uniti. Una risoluzione del Consiglio di sicurezza per essere approvata necessita di almeno nove voti a favore e nessun veto da parte di Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Russia o Cina per essere approvata.

La brevissima bozza presentata dall’Algeria “raccomanda all’Assemblea Generale che lo stato di Palestina sia ammesso come membro dell’Onu”. Per essere ammessa alle Nazioni Unite a pieno titolo la Palestina doveva ottenere una raccomandazione positiva del Consiglio di Sicurezza (con nove sì e nessun veto) quindi essere approvata dall’Assemblea Generale a maggioranza dei due terzi.

L’ANP, l‘Autorità nazionale palestinese ha condannato gli Stati Uniti per aver posto il veto alla richiesta di adesione della Palestina alle Nazioni Unite, definendola una “aggressione” che spinge il Medio Oriente verso un “abisso”. La politica degli Stati Uniti “rappresenta una palese aggressione contro il diritto internazionale e un incoraggiamento al proseguimento della guerra genocida contro il nostro popolo… che spinge la regione sempre più verso l’abisso”, ha dichiarato l’ufficio del leader palestinese Mahmud Abbas in un comunicato.

L’Egitto, uno dei principali mediatori tra i palestinesi e Israele, ha espresso “profondo rammarico” per l'”incapacità” del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di approvare la piena adesione della Palestina alle Nazioni Unite, di cui ora è solo uno Stato osservatore.

Nella prima reazione araba, il ministero degli Esteri egiziano ha implicitamente criticato il veto degli Stati Uniti a una risoluzione del Consiglio che apriva la porta all’adesione della Palestina alle Nazioni Unite e ha esortato i “Paesi che cercano la pace” ad “agire responsabilmente per rilanciare il processo di pace” in Medio Oriente.

Anche il movimento islamista palestinese Hamas, al potere nella Striscia di Gaza e al centro di una guerra con Israele, ha condannato il veto degli Stati Uniti all’adesione della Palestina alle Nazioni Unite. “Hamas condanna il veto americano al Consiglio di Sicurezza sulla bozza di risoluzione che concede alla Palestina la piena adesione alle Nazioni Unite e assicura al mondo che il nostro popolo continuerà la sua lotta fino alla creazione di uno Stato palestinese indipendente e pienamente sovrano con Gerusalemme come capitale”, ha dichiarato il movimento islamista in una breve dichiarazione.