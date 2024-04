Aci Sant’Antonio (CT). Operaio 31enne rimane incastrato in un ascensore e muore

Un manutentore che lavorava sulla cabina di un ascensore è rimasto incastrato tra la stessa cabina e la porta di un piano ed è morto

E’ accaduto nella giornata di ieri, giovedì 18 aprile, in un condominio in via Marchese di Casalotto ad Aci Sant’Antonio,in provincia di Catania. La vittima è Antonio Pistone di 31 anni, manutentore di ascensori. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava lavorando su un ascensore del condominio che era rimasto bloccato con una signora all’interno, quando, per cause in corso di accertamento, è rimasto incastrato tra la cabina e la porta di un piano dell’elevatore.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Acireale del comando provinciale di Catania che hanno liberato il corpo del 31enne consegnandolo ai medici del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La donna che era dentro la cabina dell’ascensore è stata soccorsa da personale medico perché sotto choc. Le indagini sull’incidente sul lavoro, sono condotte dai Carabinieri.