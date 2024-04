Israele ora teme un possibile mandato di arresto della Corte Penale Internazionale contro Netanyahu

Il governo israeliano è seriamente preoccupato dalla possibilità di un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale contro il premier Benjamin Netanyahu

I vertici politici e militari dello Stato ebraico, secondo quanto riporta la rete televisiva israeliana Channel 12, temono che contro Netanyahu il tribunale della’Aia spicchi un mandato di arresto internazionale per le violazioni umanitarie a Gaza che molti Stati hanno definito “genocidio”. Tre ministri – fra cui i titolari di Esteri e Giustizia – e diversi esperti legali si sarebbero riuniti nell’ufficio del Primo ministro per una “discussione di emergenza” su come sventare la minaccia di una possibile accusa di violazione del diritto internazionale e umanitario nella Striscia di Gaza.