Israele nella notte attacca l’Iran: colpita base militare nei pressi Isfahan. Usa non hanno approvato l’attacco

A tarda notte Israele a sorpresa ha attaccato l’Iran, dopo aver lasciato intendere che l’aggressione sarebbe stata rimandata. Gli Stati Uniti non hanno approvato l’attacco

Israele nella notte ha attacco l’Iran come rappresaglia per il lancio di centinaia di missili e droni iraniani che a loro volta sono stati ritorsione per il bombardamento israeliano del consolato di Teheran a Damasco. Secondo quanto riferito da tre funzionari iraniani al New York Times l’attacco avrebbe colpito una base aerea militare nei pressi della citta’ di Isfahan, nell’Iran centrale, a circa 350 km di distanza dalla capitale Teheran, una delle più belle città d’arte del Paese. Le batterie della difesa antiaerea iraniana sono entrate in azione e lo spazio aereo sull’Iran è stato chiuso e tutti i voli da e per Teheran sono interrotti.

L’agenzia di stampa ufficiale iraniana Irna ha annunciato che “non sono stati segnalati danni rilevanti” in seguito alle esplosioni udite all’alba. “In seguito all’attivazione della difesa aerea in alcune regioni del Paese, “non sono stati segnalati danni o esplosioni su larga scala”, ha dichiarato l’agenzia, sulla base delle informazioni riportate dai suoi giornalisti. L’agenzia ha aggiunto che “non sono state ricevute segnalazioni di lancio di sistemi di difesa missilistica”.

La tv di Stato iraniana ha comunicato che “attorno alle 12.30 am tre droni sono stati osservati nei cieli sopra Isfahan, la difesa aerea è stata attivata e ha distrutto gli ordigni in volo”. Secondo fonti iraniane alcuni droni sono stati “abbattuti con successo” ma non ci sono informazioni su un possibile attacco di missili, dice il portavoce dell’agenzia spaziale iraniana: “Nessun attacco aereo”. “La situazione a Isfahan è normale, nessuna esplosione sul terreno”, dice un’altra fonte. La Tv di Stato ha comunicato che le strutture nucleari iraniane sono illese e l’Aiea, l’agenzia internazionale per l’energia atomica in una nota conferma le rassicurazioni fornite da Teheran.

“I mini droni abbattuti dalle difese aeree iraniane a Esfahan erano pilotati da “infiltrati” dall’interno dell’Iran: lo sostengono analisti citati dalla tv di Stato iraniana, secondo quanto riferisce il Times of Israel.sicuro” – lo riferisce anche l’agenzia di stampa Tasnim citando “fonti affidabili”.

Da Tel Aviv fanno sapere che l’attacco è un “Un segnale all’Iran che Israele ha la capacità di colpire all’interno del Paese”. Lo ha detto una fonte israeliana al Washington Post commentando l’attacco limitato di stanotte sul territorio iraniano, nei pressi di Esfahan. La dichiarazione è stata ripresa anche dal quotidiano israeliano Haaretz.

Gli Stati Uniti non avevano dato il via libera alla risposta israeliana all’Iran. Lo riporta la Cnn che cita fonti dell’amministrazione Biden. “Noi non avevamo approvato la risposta”, ha dichiarato un rappresentante del governo. L’attacco è stato lanciato poche ore dopo che il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian aveva detto proprio alla Cnn che se Israele avesse lanciato attacchi ci sarebbe stata una reazione “immediata e ai massimi livelli”.