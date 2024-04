Turchia: “Hamas deporrà le armi con riconoscimento Stato Palestinese entro i confini del 1967”

Se Israele riconoscerà lo Stato Palestinese con i confini del 1967 Hamas deporrà le armi

Lo ha detto il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan a Doha, come riporta Ntv, dopo avere incontrato il capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, “Nei negoziati politici che abbiamo tenuto per anni con Hamas, mi hanno detto che accettavano la creazione di uno Stato palestinese entro i confini del 1967 e che, una volta fondato lo Stato palestinese, Hamas non avrebbe più avuto bisogno di un braccio armato e che avrebbe continuato come partito politico”. Inoltre sabato in Turchia il capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, è atteso per un incontro con il presidente Recep Tayyip Erdogan.