Gravissimo incidente sulla SS115. Auto resta schiacciata tra due camion: morto un uomo

Non ancora certo il bilancio del terribile incidente occorso questa mattina sulla SS115 in territorio di Sciacca, almeno un morto: vano l’intervento dell’elisoccorso

Un’auto è rimasta letteralmente schiacciata tra due camion nella tarda mattinata di oggi sulla SS115 in territorio di Sciacca, precisamente nei pressi delle gallerie Belvedere. Nel tragico incidente almeno un uomo è rimasto ucciso, si tratta dell’occupante dell’auto, il cui modello è i risultato irriconoscibile per i danni riportati nell’incidente. Non ancora diffuse le generalità della vittima.

Vano è stato purtroppo il tempestivo intervento dell’elissoccorso che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Non è chiaro se vi siano stati altri feriti gravi nell’incidente. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, i soccorittori del 118 con ambulanze ed elisoccorso e le forze dell’ordine. Il traffico sulla SS115 è stato deviato.