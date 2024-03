Sciacca: enorme fuga di gas da stazione servizio, case evacuate, chiusa SS115, caos in città

I vigili del fuoco, Protezione civile e forze dell’ordine sono al lavoro per scongiurare il peggio, si prevedono ore di lavora per fare tornare la normalità nella zona

Chiusa la via Pompei, nei pressi dell’ospedale Giovanni Paolo II e la statale 115 nei pressi di Sciacca a causa di una enorme fuga di gpl dalla cisterna del distributore di carburanti Q8, causata pare da uno smottamento del terreno. I vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca sono al lavoro per evitare il peggio ed hanno richiesto l’intervento di una squadra speciale da Palermo che dovrà travasare il gpl.

Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e la protezione civile hanno provveduti a mettere in sicurezza gli abitanti, e tanti residenti sono stati evacuati per precauzione. La chiusura della zona ha causato il caos automobilistico in tutta la città, in particolare si segnalano file enormi nella zona Perriera.

AGGIORNAMENTO: il traffico veicolare dalle 13:30 risulta tornato alla normalità.