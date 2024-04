Grecia: non cederemo F-16 ne altre armi all’Ucraina dobbiamo preservare la nostra capacità di difesa

La Grecia non è disposta a cedere i suoi vecchi aerei da caccia F-16 all’Ucraina e non è pronta a impegnarsi nel sostegno militare a scapito delle sue capacità di difesa

Lo ha dichiarato oggi lunedì 15 aprile il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis in un’intervista al quotidiano Rzeczpospolita. I media greci hanno riferito il 14 aprile che la Grecia sta preparando la vendita di 108 vecchi caccia, di cui 32 aerei F-16 C/-D Block 30 verrebbero probabilmente trasferiti in Ucraina. Allo stesso tempo, fonti del Ministero greco della Difesa Nazionale hanno smentito le pubblicazioni che riguardavano questi piani di Atene.

“Prima di tutto, vorrei chiarire che non siamo pronti per la consegna degli aerei F-16 all’Ucraina. Questa informazione è apparsa sui media, ma non corrisponde alla realtà”, ha detto Mitsotakis. Ha anche ricordato che la Grecia aveva precedentemente inviato all’Ucraina proiettili di artiglieria calibro 155 millimetri. “Non entrerò nei dettagli sul supporto operativo che forniamo all’Ucraina. Faccio un esempio. Abbiamo fornito un numero significativo di proiettili da 155 mm, il che è particolarmente importante, poiché l’Ucraina sta attualmente affrontando una grave carenza”, ha affermato il primo ministro ministro.

Tuttavia, Mitsotakis ha avvertito che la Grecia non è pronta a impegnarsi nel sostegno militare all’Ucraina a scapito delle sue capacità di difesa. “Pensiamo costantemente a come possiamo rafforzare ulteriormente il nostro sostegno militare. Ma sottolineo ancora una volta che abbiamo preoccupazioni per la nostra sicurezza. Pertanto, dobbiamo stare molto attenti che le forniture all’Ucraina non diminuiscano la nostra forte capacità di deterrenza”, ha sottolineato.