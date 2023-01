Gruppo Wagner nel centro di Soledar, si combatte a Bakmut: battaglie durissime, i terribili filmati dal campo che sembrano film

Filmati che sembrano estratti da un film ma sono la realtà delle durissime battaglie di oggi nel Donbass, dove le truppe ucraine tentano ancora di difendere le due città chiave Soledar e Bakhmut dall’avanzata russa che ha schierato tutto: caccia bombardieri, elicotteri e truppe d’elite

Una coppia di elicotteri dell’aviazione militare delle Forze Armate russe attacca i carri armati ucraini

Si combatte duramente in Ucraina questo 10 gennaio 2023. Sul fronte di Kherson stamane ci sono stati bombardamenti sia russi che ucraini. L’artiglieria russa ha colpito le posizioni delle forze ucraine nel centro regionale. L’esercito ucraino, a sua volta, ha lanciato un attacco missilistico su Malyye Kopani.

Esplosione dopo bombardamento russo ieri a Očakiv, nell’oblast di Mykolaïv. L’onda d’urto è stata tanto devastante da danneggiare circa 50 case nelle vicinanze e l’esplosione stessa è stata così forte da essere udita anche nella regione di Kherson

Sul fronte di Donetsk le forze russe hanno sferrato nuovi attacchi vicino a Novomikhailovka. A nord hanno condotto offensive in direzione di Pobeda, Pervomayskoye e Vodyanoye. Inoltre le truppe russe hanno ripreso le azioni di assalto ai confini della città di Maryinka e contro la roccaforte ucraina di Krasnogorovka. Le truppe di Kiev tengono la difesa e combattono letteralmente fino all’ultimo soldato, malgrado notizie di diserzione che come in ogni guerra fioccano anche per interessi delle parti avverse.

Bombardiere russo Su-24 passa a bassa quota sulle trincee delle Forze Armate dell’Ucraina nei pressi di Bakhmut/Artyomovsk

Sul fronte di Bakhmut le formazioni ucraine stanno cercando di difendere la periferia orientale e sud-orientale della città, sotto pressione del Gruppo Wagner, noto gruppo di contractor russi, che sta spingendo l’esercito ucraino vicino a Kleshchiyevka, nel sud, e conducendo appunto operazioni di assalto alla periferia sud-orientale e orientale della città stessa. A nord sta avanzando vicino a Podgorodnoye. L’assalto a Opytnoye continua a sud di Bakhmut, dove i wagneriani sono avanzati fino alla periferia nord del sobborgo.

Un mezzo blindato Lince di produzione italiana in fiamme nei pressi di Soledar

Sul Fronte di Soledar la Wagner ha ormai raggiunto il centro città e si sta combattento sia a sud nella zona di Krasnaya Gora, che a nord dalla direzione di Yakovlivka, nonché nella parte occidentale della città. Si registrano infatti feroci combattimenti con le squadre d’assalto wagneriane nella parte centrale di Soledar che avanzano rapidamente verso il confine occidentale in direzione della Miniera n7. Parallelamente, si sta sviluppando un’offensiva delle forze russe a nord-ovest di Soledar, verso la stazione ferroviaria di Sol, e dalla direzione di Krasnaya Gora e Bakhmutsky verso Blagodatny. Da quanto si apprende, le Forze armate russe hanno praticamente accerchiato la guarnigione ucraina di Soledar da ovest, sud e nord, privandola dei rifornimenti. Stanotte le truppe ucraine si sarebbero inoltre parzialmente ritirate dall’insediamento.

Altro filmato di oggi dal fronte di Soledar, dove si stanno svolgendo seri combattimenti nella parte occidentale. Il capo della DPR Denis Pushilin ha affermato che “la città è vicina alla liberazione”. “Dopo aver liberato Soledar, si aprono ottime prospettive per la liberazione di Artyomovsk – Bakhmut in ucraino -, e non bisogna dimenticare Seversk”, ha osservato.

Ultimo filmato che è giunto in queste ore da Soledar e ritrarrebbe soldati della Wagner nel centro di Soledar, dove la città starebbe venendo ripulita dalle “ultime sacche di resistenza ucraine”.