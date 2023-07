Gruppo Wagner: “Prigozhin si trova nel nostro campo in Bielorussia” e posta una foto in… mutande

Il gruppo Wagner oggi ha pubblicato sul suo canale Telegram un post in cui afferma che il suo fondatore, Yevgeny Prigozhin, si trova in Bielorussia e posta una foto che ritrae seduto in una brandina in una tenda da campo… in mutande e maglietta

Non ci sono certezza su dove e quando la foto sia stata scattata, ma secondo il gruppo paramilitare russo l’immagine, “a cura del ministero della Difesa bielorusso”, è stata scattata nel campo della Wagner in Bielorussia il 12 luglio alle 07:24, in un campo vicino a Osipovichi, dove pare abbia trascorso una notte. In effetti l’11 luglio l’aereo privato di Prigozhin era in Bielorussia.

Il campo Wagner sul territorio bielorusso a cura del ministero della Difesa bielorusso”, si legge nel messaggio. “Fonti bielorusse hanno confermato oggi l’inizio del dispiegamento della Wagner in Bielorussia”, prosegue il testo.