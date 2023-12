Helsinki nella NATO. Cremlino: “Dispiegamento militari USA in Finlandia sarebbe minaccia per Russia”

Nuovo scenario di tensione in Europa? Il Cremlino avverte sulle possibili conseguenze di una presenza NATO e statunitense pressante sui confini russi

Il possibile dispiegamento di un contingente militare americano in Finlandia rappresenta una minaccia per la Russia e porterà a tensioni tra i due paesi confinanti. Lo ha dichiarato in un briefing il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, riportato qualche minuto fa da Interfax.

“Possiamo solo rammaricarci a questo proposito, perché abbiamo avuto davvero ottimi rapporti con la Finlandia”, ha detto il portavoce. “E, naturalmente, ora che la Finlandia è diventata membro della NATO, e quando l’infrastruttura militare della NATO sarà già all’interno della Finlandia, per per noi sarà una minaccia, ovviamente.”

Il 14 dicembre il governo finlandese ha approvato l’accordo di cooperazione in materia di difesa (DCA) con gli Stati Uniti, che sarà firmato il 18 dicembre e poi soggetto a ratifica. Come spiegato dai ministri della Difesa e degli Esteri finlandesi Antti Häkkänen ed Elina Valtonen, l’accordo semplificherà le esercitazioni congiunte e il trasferimento di truppe ed equipaggiamenti, e stabilirà anche l’elenco delle aree in cui i soldati americani possono operare e dove gli Stati Uniti possono immagazzinare o trasportare armi e altre attrezzature militari. Praticamente Helsinki ha dato l’OK a piazzare armi e uomini agli USA ai confini Russi, prevedibili nuove e gravissime tensioni.