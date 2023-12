San Pietro Clarenza (CT). Tragico schianto tra auto e moto: muore un ragazzo di 17 anni

Un giovane è morto dopo essersi schiantato con il suo scooter contro la fiancata di un’auto: inutili i tempestivi soccorsi

É accaduto nella mattinata di ieri giovedì 14 dicembre, tra via Palermo e via Cefalù, a San Pietro Clarenza, in provincia di Catania. La vittima è un ragazzo un 17enne del posto. Secodno quanto ricostruito, il giovane era alla guida della sua Honda Sh, quando, per cause ancora da chiarire, è andato a sbattere contro la fiancata di una Citroen C3. guidata da un anziano di 85 anni.

L’impatto è stato violentissimo, il ragazzo è stato sbalzato dalla sella cadendo rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono arrivati gli uomini del 118, che nulla hanno potuto fare per il 17enne se non costatarne il decesso. I rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro sono stati eseguiti la polizia locale, presenti anche i carabinieri.