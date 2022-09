Ignazio Messina: “Italia dei Valori ha presentato al Senato emendamento per le emergenze delle Marinerie”

“In data 1 Settembre, su mia sollecitazione, il Senatore di Italia dei Valori Elio Lannutti ha presentato in Commissione Bilancio del Senato un importante Emendamento per far fronte alle emergenze delle Marinerie”

E’ quanto comunica Ignazio Messina Segretario Nazionale di Italia dei Valori che aggiunge: “Il nostro Emendamento rende possibile la cessione del credito d’imposta anche alle compagnie petrolifere un modo concreto per rispondere in tempi brevi alla crisi del caro gasolio che sta affliggendo le Marinerie italiane e la Marineria di Sciacca in particolare. In pratica, – continua Messina – secondo il nostro emendamento, il credito d’imposta potrà essere utilizzato direttamente per l’acquisto del gasolio. Auspichiamo – conclude Messina – un atto di responsabilità da parte di tutti i Gruppi parlamentari nell’approvare un così importante emendamento.”