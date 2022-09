Il cane gli sfugge, 34enne lo insegue ma viene travolto da un’auto e muore: tra un mese doveva sposarsi

Un’auto lo travolge mentre insegue il cane che gli era scappato: muore così un 34enne che doveva sposarsi tra un mese

E’ accaduto intorno alle 11,30 di questa mattina in via Cal Longa a Cessalto, in provincia di Treviso. La vittima è Nicola Baldo di 34 anni, assicuratore, che tra un mese doveva sposarsi con la sua Alessia, con cui conviveva da qualche anno a Silea.

Secondo quanto al momento ricostruito, il 34enne ha parcheggiato la sua auto nel cortile di casa dei genitori, poi è sceso insieme al suo cane “Archie”, un cucciolo che lui e la compagna Alessia avevano adottato da qualche mese. Improvvisamente il cane ha raggiunto il cancello rimasto aperto ed è corso in strada. Nicola Baldo preoccupato che potesse essere investito gli è corso dietro e proprio in quel momento è sopraggiunta a forte velocità, in una strada con limite a 40Km orari, un’Audi A3, che viaggiava da San Stino verso Cessalto. Il conducente, M. B. 30enne di San Stino di Livenza, lo ha centrato in pieno, sbalzandolo a trenta metri di distanza.

L’impatto è stato violentissimo e il 34enne, nel volo è finito prima contro il parabrezza sfondatolo, poi è ricaduto nel fossato alla sinistra dell’auto. L’investitore dopo la tragedia si è fermato per prestare il primo soccorso.

I primi ad accorrere sono stati i parenti, che udito il botto sono corsi fuori e sperando che Nico fosse ancora vivo hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il medico e i sanitari del Suem 118 con ambulanza ed elisoccorso, ma per il trentenne non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono affidati alla polizia stradale di Treviso.