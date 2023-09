Il Capo del Mossad: “La Russia potrebbe fornire all’Iran armi che metteranno in pericolo l’esistenza di Israele”

Lo riporta il Times of Israel: il capo del Mossad David Barnea ha riferito che “i tentativi dell’Iran di fornire missili alla Russia durante la guerra in Ucraina sono stati sventati” e che “altri accordi verranno sventati”

I rapporti tra Israele e Russia sembrano essere tutt’altro che positivi e il capo del Mossad lo fa capire apertamente dalle sue dichiarazioni, il che fa riflettere considerato i rapporti storici che legano i due Paesi. In un interessante articolo del Times of Israel della scorsa domenica 10 settembre 2023, sono state infatti riportate le dichiarazioni del capo del Mossad – ossia il servizio segreto israeliano – David Barnea. Nell’articolo, Barnea ha avvertito i leader iraniani che pagherebbero un prezzo diretto se israeliani o ebrei venissero danneggiati in quello che ha definito “uno sforzo terroristico in corso organizzato dallo stato iraniano”, ma nella stessa circostanza il capo del Mossad ha anche parlato dei rapporti russo-iraniani.

Riguardo alla cooperazione iraniano-russa – definita dal quotidiano come “minaccia iraniano-russa” – Barnea ha affermato che l’Iran ha intenzione di fornire alla Russia missili a corto e lungo raggio oltre che gli UAV già venduti all’esercito russo e largamente usati nell’operazione militare speciale russa in Ucraina.Come noto infatti, da febbraio 2022, la Russia ha largamente utilizzato il drone Shahed-136 di fabbricazione iraniana, malgrado le minacce dell’Occidente verso l’Iran al fine di non far esportare l’arma.

Riguardo la possibilità da parte di Teheran di fornire missili a Mosca, il capo del Mossad ha detto che “i tentativi dell’Iran di fornire alla Russia missili durante la guerra sono stati sventati”, senza approfondire ulteriormente, ma aggiungendo sibillino: “Ho la sensazione che presto altri accordi verranno sventati.”

Poi le parole di Barnea virano verso le sue paure che la cooperazione russo-iraniana possano mettere a rischio Israele: “La nostra paura è che i russi trasferiscano agli iraniani in cambio di ciò che manca loro, armi avanzate che sicuramente metteranno in pericolo la nostra pace e forse anche la nostra esistenza qui”, ha detto il capo del Mossad.