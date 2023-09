Putin: “Contro Trump persecuzione politica, ma chiunque sarà presidente la politica Usa verso Mosca non cambierà”

Le inchieste giudiziarie contro Donald Trump negli Usa sono “una persecuzione per ragioni politiche”

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin intervenendo al Forum economico dell’Oriente a Vladivostok. Comunque, ha aggiunto Putin, chiunque diventerà presidente, “non ci saranno cambiamenti fondamentali nella politica degli Stati Uniti verso la Russia“. Trump ha affermato che potrebbe risolvere il conflitto in Ucraina in pochi giorni se venisse rieletto presidente, ma non ha fornito dettagli sul suo potenziale approccio.

“Abbiamo sentito che il signor Trump dice che risolverà i problemi più urgenti in pochi giorni, compresa la crisi ucraina. Ebbene, questo non può che portare felicità. È una cosa buona”, ha detto Putin, precisando tuttavia che le cattive relazioni del suo Paese con gli Stati Uniti difficilmente cambieranno in modo significativo a prescindere da chi diventerà presidente.

“Cosa aspettarsi dal futuro, a prescindere da chi sarà il presidente, è difficile per noi dirlo, ma è improbabile che qualcosa cambi radicalmente”, ha detto Putin. Secondo il leader del Cremlino, l’amministrazione Biden ha instillato un forte pregiudizio contro la Russia e “sarà molto difficile per loro invertire la rotta”.

Nel 2024 si terranno le elezioni presidenziali anche in Russia; quando gli è stato chiesto se si candiderà per un nuovo mandato dopo che è al potere, come presidente o primo ministro, dal 2000, Putin oggi ha risposto “ne parleremo” dopo che il Parlamento russo avrà fissato la data delle elezioni.