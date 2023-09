Il treno di Kim Jong-un è arrivato in Russia: le immagini dell’accoglienza ricevuta dal leader nordcoreano 

Il treno personale di Kim Jong-un è arrivato n Russia. Il leader nordcoreano, nelle prossime ore incontrerà il presidente Vladimir Putin

Kim Jong-un scende dal suo celeberrimo treno alla stazione di Khasan, nella regione di Primorye, ad accoglierlo, il ministro delle Risorse naturali e dell’ambiente russo Alexander Kozlov. “Per 75 anni Russia e Corea del Nord sono stati buoni amici e si sono sostenuti e aiutati, non solo come vicini ma anche come partner”, le parole di Kozlov.

La Corea del nord non ha comunicato i nomi dei componenti della delegazione che accompagna il leader nordcoreano in Russia ma dalle immagini circolate sono riconoscibili alti esponenti militari, funzionari dell’industria degli armamenti e diplomatici, tra cui Ri Pyong Chol, vicepresidente della Commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori.

Ri ha il più alto grado militare dell’esercito, è responsabile della supervisione sull’industria della difesa della Corea del Nord, compresi i programmi nucleari e missilistici. Nel 2011 aveva accompagnato in Russia il padre di Kim, Kim Jong Il. Con loro anche Pak Thae Song, segretario del partito e presidente del comitato nazionale per la scienza e la tecnologia spaziale, e alcuni responsabili del settore economico del paese tra i quali O Su Yong, direttore del dipartimento dell’economia.

Sul treno c’è anche Choe Son Hui, ministro degli Esteri, meglio conosciuto in Occidente per aver organizzato un vertice con Donald Trump e Jo Chun Ryong, direttore del dipartimento dell’industria delle munizioni. Secondo la Bbc sul convoglio dovrebbe trovarsi anche il ministro della Difesa, Kang Sun Nam anche se non identificabile nelle immagini.