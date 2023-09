Polonia: “Prorogheremo divieto importazione del grano ucraino, i nostri sono interessi più importanti”

L’Europa è unita finché non si toccano gli intessi dei singoli Stati: la Polonia prorogherà il veto all’import di cereali da Kiev anche contro le decisioni di Bruxelles

Il governo polacco prorogherà il divieto all’importazione dei cereali ucraini che scade il 15 settembre. Si tratta di una iniziativa unilaterale “quali che siano” le decisioni che saranno assunte dalla Commissione Ue. “Non apriremo la frontiera ai cereali ucraini dopo tale data”.

Lo ha reso noto il capo del governo polacco Mateusz Morawiecki e il ministro dell’agricoltura Robert Telus, come riferisce Ukrinform. in un comunicato, aggiungendo che al di là del mantenimento dell’embargo di Bruxelles per alcuni Paesi, vi provvederà in via autonoma poiché “si tratta di una questione fondamentale per noi. Gli interessi della campagna polacca sono più importanti”.

Dunque il governo polacco a partire dal 15 settembre. deciderà unilateralmente il blocco del grano ucraino, anche se la Commissione europea non estenderà il divieto di importazione di grano, mais, colza e girasole dall’Ucraina.

Otre alla Polonia anche Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, hanno chiesto alla Commissione europea non estenderà il divieto di importazione fino a fino anno, ma al momento non hanno detto se seguiranno l’esempio della Polonia.