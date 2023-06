Il maltempo spezza un cavo e si attorciglia al collo di un motociclista che transitava: morto sul colpo strangolato

Una tragica fatalità: un motociclista rimane impigliato in un cavo spezzato dal maltempo e muore sul colpo. Inutili i soccorsi



È accaduto attorno alle 18 di ieri, 11 giugno, a Roncade, all’altezza del ristorante “Perchè” sulla Treviso Mare. La vittima è Gastone Feltrin, 64 anni, un imprenditore titolare assieme a Renato Masarin della Feltrin+Masarin di via Pralongo a Monastier, azienda che da 30 anni sviluppa, ingegnerizza e produce componenti metallici collaborando con le principali realtà industriali del mondo dell’arredo e del design, come ad esempio Arper, Kartell, Kastel ed Estel.

Secondo quanto la momento ricostruito, a provocare il tragico incidente sarebbe stato il maltempo di ieri pomeriggio, con pioggia e forti raffiche di vento, che avrebbe spezzato un cavo di plastica usati per legare le balle di fieno da un campo, che è finito sulla strada impigliato nel guardrail. Proprio in quel momento, su quella strada transitava il 64enne che stava tornando a casa in sella alla sua Harley-Davidson e il cavo in plastica, forse spinto dal vento, gli si è attorcigliato attorno al collo strangolandolo. Una morte assurda accaduta sotto gli occhi atterriti di un’automobilista che seguiva la Harley di Feltrin (anche la vettura è stata danneggiata dal cavo), che ha subito lanciato l’allarme.

Sul posto sono arrivati gli uomini del Suem, ma per il motociclista c’era già più nulla da fare. Le indagini e i rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale.