Il popolo Russo è a favore della guerra: donna su bus che la critica viene insultata, trascinata e gettata fuori

In un video diffuso sui canali telegram e social, si vede una donna su un bus che dopo avere criticato l’intervento militare russo in Ucraina, viene trascinata di forza e gettata fuori dal mezzo

Un filmato smentisce la propaganda occidentale che sostiene che i russi sarebbero contrari all’intervento militare in ucraina. Una donna che la critica infatti, oltre che insultata pesantemente, viene anche accusata di essere ucraina e lei risponde: “No, ci sono stata solo due volte in gioventù, non ho nemmeno conoscenti”. La donna mette anche in discussione le notizie diffuse dalla stampa russa: “La televisione è un grande potere” e sostiene che l’esercito russo è debole ed è andato a combattere con mezzi inadeguati “con stivali di gomma, hanno rubato tutto nell’esercito”. Ma la reazione dei passeggeri sul bus mostra che il popolo la pensa diversamente, la donna infatti viene circondata da alcuni uomini che prima la strattonano, poi la gettano a terra e non appena si aprono le porte la gettano di peso fuori dal bus.