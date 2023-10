Il Prof Orsini pro-palestinese accusa Israele e Netanyahu: “Se opprimi un popolo c’è da aspettarsi una rivolta”

Durissimo intervento del Prof Alessandro Orsini che in un posto sui social attacca frontalmente il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu dicendo che Israele ha “oppresso” il popolo palestinese e “rubato le sue terre”, con i soldati israeliani che hanno “stuprato le sue donne”, auspicando poi che la Corte Penale Internazionale spicchi un mandato d’arresto per Netanyahu

Intervento durissimo quello del prof. Alessandro Orsini, che su Facebook scrive un post apostrofando il Primo Ministro di Israele Benjamin Netanyahu come “Benjamino bello” ed accusando lui ed Israele di aver oppresso il popolo palestinese e che la sanguinosa guerra in corso è frutto di tale oppressione.

“Benjamino bello, – scrive Orsini – ma se tu opprimi un popolo, rubi le sue terre, i tuoi soldati stuprano le sue donne, rendi illegale la sua bandiera nazionale e la rimuovi dai luoghi pubblici, arresti e uccidi i suoi figli arbitrariamente, gli togli la sua acqua, lo cacci dalle sue abitazioni, controlli il suo spazio aereo, i suoi luoghi di culto, le sue infrastrutture civili ed energetiche, i suoi campi agricoli più fertili, il suo registro civile, i passaggi di confine, le acque territoriali; e se a fronte di tutto questo orrore l’Unione europea non ti colpisce con le sanzioni economiche e la Corte penale internazionale non spicca un mandato di cattura contro di te per punire i tuoi crimini contro l’umanità, ma scusa, “Benjamino” bello, ma che cosa ti aspetti che possa mai accadere se non una rivolta? Ma il cervello te lo sei bevuto tutto o è rimasto un brandello funzionante?”