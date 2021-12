Immigrato completamente nudo e ubriaco sulla Metro nel giorno dell’Immacolata: interviene la polizia

A Roma il giorno dedicato alla Vergine Maria, sarà ricordato per l’immagine di un africano che girava completamente nudo e ubriaco sulla Metro A

È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri 8 dicembre, sul treno sulla Metro A per Anagnina, a Roma. Un giorno festivo e piovoso, che, dai presenti sarà ricordato per un incontro non proprio piacevole. Un uomo di giovane età, dai tratti somatici africani, è stato immortalato da alcuni passeggeri mentre il treno della Metro A, che viaggiava in direzione Anagnina, era fermo in stazione.



Secondo quanto raccontato dai presenti, l’immigrato che era in evidente stato di ebbrezza, si aggirava tra i vagoni completamente nudo. I passeggeri, dopo le foto di rito per i social, hanno allertato le forze dell’ordine che sono intervenute intorno alle 20 e alla stazione Cinecittà hanno fermato l’uomo che è stato portato negli uffici di pubblica sicurezza.

Non si tratta di un episodio isolato, ma segue il caso simile di Piazza della Repubblica, sempre a Roma dove un nigeriano di 22 anni – anche lui nudo – si era tuffato nella fontana in stato di agitazione. Il giovane africano è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio: aveva infatti aggredito i poliziotti che erano intervenuti per farlo uscire fuori dalla fontana.

Gli agenti sono rimasti contusi e sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso, dove sono stati refertati con 7 giorni di prognosi, per trauma alla caviglia e alla mano.