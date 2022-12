In 7 in auto scappano all’alt dei carabinieri e si schiantano su un guard rail: muoiono 4 giovani e tre feriti gravi

Il bilancio di un incidente accaduto questa notte è drammatico: quattro giovani sono morti e altri tre sono rimasti feriti dove essersi schiantati su un guard rail

È accaduto intorno alle quattro di domenica 11 dicembre 2022, a Cantalupo, piccola frazione alle porte di Alessandria. Le vittime sono Lorenzo Pantuosco di 23 anni, Lorenzo Vancheri di 21 e Denise Maspi di 15, morti sul colpo, oltre a Vincenzo Parisi di 1 anni deceduto dopo essere stato ricoverato in ospedale. Altri tre giovani isono ricoverati in ospedale in gravi condizioni.

Secondo quanto ricostruito dei carabinieri, i sette giovani viaggiavano su una monovolume Peugeot 807 omologata per sette persone e tornavano dopo avere trascorso il sabato sera, quando una gazzella dei carabinieri li ha visti procedere a zig zag, nel quartiere Cristo ad Alessandria ed ha cercato di fermare l’auto con segnalazione dei lampeggianti per intimare l’alt. Il conducente però ha accelerato riuscendo a seminare i militari, imboccando la statale 244 e dirigendosi fuori città. Purtroppo la fuga ad alta velocità, si è conclusa con il tragico schianto. Il giovane alla guida ha perso il controllo dell’ mezzo che prima ha sbattuto contro un gard rail per carambolare contro un passaggio a livello, dopo un volo di oltre una decina di metri. Nel terribile impatto l’auto ha finito la sua corsa dentro al cortile di una casa, sorvolando anche un bombolone di gpl.

Quando i carabinieri li hanno raggiunti si sono trovati di fronte una scena drammatica con i corpi delle vittime sbalzate fuori dalla vettura andata totalmente distrutta.

Il conducente, 22 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato: sono in corso accertamenti sulle sue condizioni psicofisiche per capire se avesse bevuto o assunto sostanze stupefacenti. Al momento si trova ai domiciliari in ospedale. I feriti, di cui uno in gravi condizioni, sono stati portati al pronto soccorso di Novi e Alessandria. La Procura ha disposto gli esami alcolemici sui corpi dei quattro ragazzi deceduti.

Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Nell’impatto si è danneggiato il passaggio a livello e la circolazione dei treni in quel tratto, tra Alessandria ed Acqui, è stata bloccata: Rfi ha istituito un servizio di bus sostitutivo.