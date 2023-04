In Friuli stravince Fedriga ma la sorpresa è la lista novax “Insieme liberi” che doppia il Terzo polo

In Friuli Venezia Giulia la sorpresa non è la vittoria di Fedriga, ma la lista “Insieme liberi” di Giorgia Tripoli, che ha battuto il Terzo Polo e manda un messaggio agli altri partiti: “Chi dice che noi siamo solo no vax non ha capito un cavolo”

Massimiliano Fedriga come da previsioni si conferma alla guida della regione con più del 64% dei voti, doppiando il candidato del centrosinistra e M5s, Massimo Moretuzzo che si frema al 28,4%, ma a seguire non è il Terzo Polo con Alessandro Maran, che non supera neanche a soglia di sbarramento prendendo solo il 2,7%, ma la lista “Insieme liberi” di Giorgia Tripoli, che con un bel 4,7% entra nel consiglio regionale e promette battaglia.

Giorgia Tripoli, avvocato 40 anni, con la lista “Insieme liberi”, dà voce a quella parte di popolo che ha detto no al vaccino e al green pass: “Siamo cittadini liberi contro globalizzazione e mondialismo”. È lei la vera sorpresa, delle elezioni in Friuli Venezia Giulia, piaccia o no.

Tripoli è stata votata da 22.839 elettori, pari al 4,66%, quasi il doppio dei voti del Terzo Polo che si è fermato a 13.374 che valgono il 2,73 per cento.

Tripoli, di professione avvocato, candidata insieme ad altri avvocati, in campagna elettore ha spiegato che durante l’emergenza sanitaria da Covid si è battuta con esposti a tutela delle libertà delle persone. “La politica cambia la vita e non sono disposta a farmela cambiare da persone che non stimo e che non ho votato”, ha chiarito la 40enne.

Nella lista sono confluiti forze come Italexit, Movimento 3V, Movimento Gilet Arancioni, Alister e Comitato Tutela Salute Pubblica Fvg, ma Tripoli a scanso di equivoci ha specificato: “Non siamo un’accozzaglia di movimenti, ma cittadini liberi contro la globalizzazione e il mondialismo che hanno ridotto la gente al precariato”.

Ed ancora: “Chi dice che noi siamo solo no vax non ha capito un cavolo. Noi siamo una forza antisistema perché siamo contro il modo di fare della politica che si occupa degli interessi delle lobby e non quelli dei cittadini. Io ho sempre votato Lega, ma ne sono rimasta delusa. Fedriga durante la pandemia non ha pensato ai cittadini, gli faremo un’opposizione dura”.