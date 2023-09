In migliaia a Contessa Entellina (Pa) per il concerto dei Nomadi: intervista al fondatore Beppe Carletti – VIDEO

Grande successo di pubblico per il concerto dei Nomadi a Contessa Entellina: la storica band di cui quest’anno ricorre il 60esimo anno di carriera ha deliziato il pubblico con i brani più belli e famosi del suo vasto repertorio

Un evento di grande richiamo, a ingresso gratuito, un regalo importanti per la comunità, ma anche per i fans che a frotte sono arrivati da quasi ogni parte della Sicilia. E’ stato un grande successo il concerto di ieri sera dei Nomadi a Contessa Entellina, che nella splendida cornice del paese montuoso si sono esibiti in questo 2023 che segna il grande traguardo dei 60 anni di carriera artistica, estasiando il pubblico presente che ha superato persino le aspettattive degli organizzatori: molti hanno dovuto assistere al concerto “da lontano” poichè tutta la piazza, le scalinate e ogni viuzza erano stracolme di gente.

Un successo della band emiliana indubbiamente, ma anche dell’amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Spera che è riuscito a regalare alla sua comunità un grande concerto, una delle uniche due tappe siciliane del tour nazionale che i Nomadi hanno programmato nel loro 60esimo anniversario dalla fondazione, in cui sono stati anche ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tantissimi i successi eseguiti sul palco che hanno mandato in visibilio i presenti: ‘Ma che film la vita’, ‘Gli aironi neri’, ‘Auschwitz’, ‘Il paese delle favole’, ‘Un giorno insieme’, ‘Dio è morto’ e l’immancabile ‘Io vagabondo’, perle rare di una musica che forse oggi non si sa più creare.