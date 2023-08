In migliaia per Anna Tatangelo a Favara per la chiusura dei festeggiamenti di San Giuseppe

Un folla immensa ieri sera nella piazza Cavour di Favara per assistere al concerto di Anna Tatangelo, serata che ha segnato la fine dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe Una marea umana che ha cantato e acclamato Anna Tatangelo nella piazza centrale di Favara. Quanto persone erano presenti è difficile dirlo, anche perché essendo un spettacolo con ingresso libero pagato dal Comune, non esiste nemmeno un numero di biglietti venduti a certificare le presenza, ma una cosa è certa, la piazza era gremita e la cantante ha entusiasmato con le sue tante canzoni il pubblico, che ha risposto con fragorosi applausi. Anna Tatangelo non si è risparmiata ed ha cantato i suoi storici successi per la gioia dei tanti fans arrivati da ogni angolo della provincia. Il concerto di qualità di un’artista conosciuto da persone di tutte le età e aperto al pubblico, ha dimostrato ancora una volta che la musica è in grado di attirare folle che portano a chi li organizza visibilità e alla città soldi. Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/