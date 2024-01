Inchiesta Ferragni-Balocco: “Procura verso ipotesi di truffa, al vaglio relazione GdF”

La Procura di Milano studia il caso alla luce della relazione della Guardia di Finanza, ma al momento non risulta iscrizione di indagati né di reato

La relazione depositata oggi dai militari della Guardia di Finanza in Procura a Milano potrebbe modificare la prospettiva accusatoria dell’indagine riguardante il caso del pandoro griffato Chiara Ferragni e prodotto dalla Balocco, che al momento non vede indagati né titolo di reato.

Da quanto appreso dall’Ansa, per via di una serie di email valorizzate nelle carte acquisite negli uffici dell’Antitrust, l’ipotesi di reato, ancora da formulare, potrebbe essere non più frode in commercio – come ipotizzato inizialmente -, ma bensì truffa. In caso l’indagine del procuratore Eugenio Fusco, a capo del dipartimento Antitruffe della procura, virasse verso tale direzione, bisognerà ovviamente capire a carico di chi sarà tale accusa.