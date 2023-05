Inutile girarci intorno: comunque lo “cucini” il Carnevale di Sciacca è un successo

Le polemiche si sono sprecate, i social sono stati invasi da commenti a volte favore, altri in netta contrarietà, ma alla fine la gente si è riversata in massa sotto i carri ed ha dimenticato tutto, perché a Sciacca… “il Carnevale è il Carnevale”



A giudicare dalle presenze di queste prime due prime serate, l’edizione 2023 del Carnevale di Sciacca è stata un successo e non era scontato. Che sarebbe andata così, si poteva intuire già da domenica 21 maggio, quando, nonostante il rinvio forzato del sabato dettato dal meteo, l’indomani tanta gente e sono solo saccensi, si sono accalcati sotto i carri, coperti per la pioggia, ad ammirarli e farsi i selfie.

Tutto bene quindi? No, sarebbe come nascondere la polvere sotto il tappeto, i problemi ci sono stati e molti non sono stati risolti, ma buttare l’acqua sporca con tutto il bambino non sarebbe la soluzione. Non tutti i cambiamenti imposti dalle forze dell’ordine infatti sono stati negativi, un esempio per tutti, in questa edizione il pronto soccorso non è stato “preso d’assalto” da chi in passato aveva abusato di alcolici, e a ben vedere, a parte l’indubbio ed inimitabile fascino del centro storico, questa location non è poi stata così male.

Volendo assegnare un punteggio a queste prime due giornate, ma è una valutazione del tutto personale, la sufficienza, ovvero come direbbe Orietta Berti, un “bel sei”, si può dare senza scandalizzare nessuno.